Adıyaman'da amatör maçta gerginlik

Adıyaman\'da, Bölgesel Amatör Ligi 2\'nci Grup\'ta oynanan Adıyaman 1954 Spor-Dersimspor karşılaşmasında yaşanan kısa süreli gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi.

Atatürk Stadyumu\'nda oynanan Adıyaman 1954 Spor ile Dersim Spor karşılaşmasında ev sahibi takım tribünlerinden sahaya pet şişeler atıldı. Oyunu durduran hakem, diğer hakemlerle birlikte polis kontrolünde soyunma odalarına götürüldü. Saha içine de yansıyan gerginlik, polislerin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi. Ardından yeniden başlayan karşılaşmayı, Adıyaman 1954 Spor 2-0 kazandı. Ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor oyuncuları, galibiyeti sahada davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Atatürk Stadyumu

- Maçtan detay

- Sahaya pet şişe atılması

- Maçın bitmesi

- Davul-zurna

- Sporcuların sahada halay çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA