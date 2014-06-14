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Yaşam

Adıyaman'da AKP'lilere silahlı saldırı; 2 ölü

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan eski belediye başkanı ile il genel meclisinin AKP'li üyesi yaşamını yitirdi

14 Haziran 2014 00:37

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan İl Genel Meclisi'nin AKP'li üyesi Osman Öztürk ile eski Belediye Başkanı Arif Karatekin yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, AKP'li eski Gerger Belediye Başkanı Arif Karatekin'in (49) kullandığı otomobile, ilçeye bağlı Çobanpınar köyü yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Karatekin ile otomobilde bulunan İl Genel Meclisi'nin AKP'li üyesi Osman Öztürk (51) ve Zeynal Aksoy (37) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Karatekin ve Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aksoy ise Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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