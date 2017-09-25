Adıyaman'da 9 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, polis tarafından durdurularak aranan hafif ticari iki araçta toplam 9 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa karayolunda oluşturulan kontrol noktasında A.E. yönetimindeki plakası açıklanmayan hafif ticari aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araçtaki pamuk balyasının arasına gizlenmiş 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücüsü A.E. gözaltına alındı. Adıyaman- Kahta karayolunda ise, durdurulan plakası açıklanmayan hafif ticari araçta 5 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi, ismi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.



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