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Adıyaman'da 9 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, polis tarafından durdurularak aranan hafif ticari iki araçta toplam 9 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

25 Eylül 2017 17:09

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, polis tarafından durdurularak aranan hafif ticari iki araçta toplam 9 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa karayolunda oluşturulan kontrol noktasında A.E. yönetimindeki plakası açıklanmayan hafif ticari aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araçtaki pamuk balyasının arasına gizlenmiş 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücüsü A.E. gözaltına alındı. Adıyaman- Kahta karayolunda ise, durdurulan plakası açıklanmayan hafif ticari araçta 5 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi, ismi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

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