Adıyaman'da, 6 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, İmam Abuzer ve Dursune Çelebi çifti ile 4 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlendi. Aile fertleri hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Büklüm köyünde meydana geldi. Yakınları telefonla ulaşamadıkları İmam Abuzer ve Dursune Çelebi çiftinin evine gitti. Evde, çift ile çocukları Tuğba, Tuğçe, Zeynep ve Yüsra\'yı hareketsiz halde bulan yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve giden ekipler, Çelebi Ailesi\'ni ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan Çelebi çifti ve çocuklarının tedavisine başlandı.



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