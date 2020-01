Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde saat 14.07'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlmelere göre can kaybı olmadı. Bazı köylerdeki binalarda yıkım meydana geldi.

Deprem, Diyarbakır ve Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi.

Deprem yerin 11 kilomete altında meydana geldi. Depremin ardından 4.2 ve 4.4 büyüklüğünde artçı depremler oldu.

Vali Erin: 28-30 yaralı vatandaşımız var

Bu arada, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Samsat ilçesindeki depremle ilgili, "En büyük tesellimiz şu ana kadar Allah'a şükür can kaybımız olmamasıdır. 28-30 yaralı vatandaşımız var, hepsi ayakta taburcu edilebilecek durumda." dedi.



4-5 köyde 20'ye yakın eski köy evinin yıkıldığını kaydeden Erin, "Geri kalan bazı yerlerde de hasar oluştu. Depremden etkilenenler için bu gece önemli. Biz de her türlü önlemi aldık. Tam bir seferberlik halindeler, bu gece ve yarın için önlem alındı. AFAD Başkanlığı da depremzedelerin battaniye, çadır, yemek ve gıda ihtiyacı için her türlü önlemi aldı. Yıkıntı ve hasar için gerekli çalışmalar yapılıyor. Geçmiş olsun."

"1-2 saate kadar vatandaşları çadırlara almış olacağız"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz 7 ikram aracı, 1 öncü aracımız, 1 kamyon, 1 kamyonet, 1 yemek servis aracımız, 1 mobil mutfak aracımız, 20 personelle beraber çadır, battaniye ve ısıtıcaları, mutfak setleri ve gıda malzemeleriyle sahadalar. Şu anda hasar tespiti devam ediyor. AFAD Başkanı da hareket halinde ben de hareket halindeyim. 1-2 saate kadar hasar tespit çalışmalarını bitirmiş ve vatandaşları çadırlara almış olacağız, bu geceyi çadırlarda geçirecekler inşallah. Sıcak yemek vereceğiz. Vatandaşlarımızın özellikle hasarlı evlere girmemeleri gerekiyor. Samsat bölgesindekilere de genellikle çadır desteği vereceğiz. Artçılar devam ediyor yoğun şekilde, 4'ün üzerinde sarsıntılar oluyor, tehlike geçmiş değil evlerine girmesinler."

Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım da köylerde yıkılan evler olduğunu ancak enkaz altında kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan açıklama

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, depreme ilişkin, "Akdamar ve Taşkuyu köyünde hasarlı binalar var. İki hafif yaralı var. Allah'a şükür ağır yaralı ya da hayatını kaybeden vatandaşımız yok" dedi.

Akdamar köyü muhtarı Necmettin Öztürk, CNN Türk canlı yayınında köyün yarısının yıkıldığını belirterek "Köyümüz 30 haneli. En az 15 ev yıkıldı. 3 kişi yaralı. Ambulansla Adıyaman'a götürdük." dedi. Muhtar Öztürk, çevre köylerden henüz kimseden haber alamadıklarını da söyledi.

TBMM Başkanvekili ve AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Yerleşim birimlerine ulaşılmaya çalışılıyor. Can kaybı veya yaralı bildirilmedi. Köylerde hasarlı olan birkaç yapıdan bahsediliyor. Okullarda ve işyerlerinde gerekli tedbirler alındı, boşaltıldı. AFAD yetkilileri görev başında" açıklamasında bulundu. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, "İlk bilgilere göre can kaybı yok. Hafif hasarlı binalar var. Gereken önemleri aldık" dedi.

Adıyaman'daki 5.5'lik deprem anı ve sokaktaki panik kamerada:

AFAD'dan açıklama

Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Başkanı Osman Ertuğrul Altuğ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçeye bağlı bazı köylerde hasar olduğu yönünde bilgiler var. Can kaybı olduğuna dair henüz bilgi gelmedi" dedi.

Adıyaman merkezde durum

Bu arada, deprem nedeniyle Adıyaman merkezdeki Musalla Caddesi'nde bulunan Musalla Camisi'nin minaresinde hasar meydana geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bazı bölümlerinde çatlamalar görülen minareyi yıkmak için çevrede güvenlik önlemi aldı. Musalla Mahallesi'nde bir evin çatısında da hasar meydana geldiği öğrenildi.

Adıyaman'ın ardından, Şanlıurfa'da yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına böyle yansıdı:

Şanlıurfa'daki deprem koferans salonunda böyle panik yarattı: