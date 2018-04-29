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BBC Türkçe

Adıyaman'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Saat 03.34'te Adıyaman'nın Samsat ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 5.1, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 5.4 olarak açıkladı. Deprem çevre ilçelerin yanı sıra Şanlıurfa, Diy

29 Nisan 2018 20:30

Saat 03.34'te Adıyaman'nın Samsat ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5.1, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 5.4 olarak açıkladı.

Deprem yerin AFAD'a göre 7, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 14 kilometre altında meydana geldi.

Sarsıntı Adıyaman'ın çevre ilçelerinin yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep dahil birçok ilde hissedildi.

Deprem Adıyaman'da kısa süreli paniğe neden oldu.

Sarsıntının ardından birçok kişi evlerini terk ederek sokaklara çıktı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kentte yıkılan yer olmadığını açıkladı.

https://twitter.com/husrevkutlu/status/988586368958910464

Hüsrev Kutlu ayrıca ekipleri tedbir amaçlı olarak Samsat'a yönlendirdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı'na konuşan Samsat Kaymakamı Sedat Sezik de deprem nedeniyle şu anda ilçe genelinde herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.

Samsat genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.

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