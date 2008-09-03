Adıyaman'da 5.1 paniği

Adıyaman'da merkez üssü Samsat İlçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem büyük panik yaşayan halkı sokaklara döktü.



Samsat'ta evinin penceresinden atlayan bir kişi yaralanırken, Adıyaman'da çatlaklar oluşan ve oturulamaz raporu verilen 1 ev boşaltıldı. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde Samsat'ta çok sayıda evde çatlaklar meydana geldi. Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 05.22'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem kaydedildi. Deprem, başta Samsat olmak Adıyaman merkez, Şanlıurfa ile çevre ilçelerden de hissedildi. Samsat'ta evinin penceresinden atlayan 1 kişi yaralanırken, sabahın ilk saatlerinde büyük bir korkuyla yataklarından uyanan vatandaşlar sokaklara döküldü.



Artçılar da geldi



5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat'ta saat 05.43'te 3.1, 05.45'de 3.1 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı sarsıntıların da yaşanmasıyla vatandaşların büyük bölümü çocuklarını da yanlarına alarak saatlerce parklar ve sokaklarda bekleyerek evlerine giremedi.



Sarsıntının yatakta bulundukları sırada gerçekleştiğini ve artçı sarsıntılar ile birlikte kendilerini dışarı attıklarını anlatan vatandaşlar, "Bir anda büyük bir sarsıntı gerçekleşti. Küçük çocuklarımız 'deprem oluyor' diye bağırmaya başladı. Küçük-büyük hepimiz büyük korku yaşadık ve artçı sarsıntıyı hissetmeye başlayınca da kendimizi parka attık. Evlerimize girmeye korkuyoruz" dedi.



Çatlaklar oluştu



Depremin güçlü hissedildiği Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde Abudullah Yetim'e ait tek katlı evde derin çatlaklar meydana geldi. Sivil Savunma Arama Kurtarma, polis v ebelediye yetkilileri yaptıkları incelemede oturulamaz raporu verdikleri evde yaşayan Yetim ailesini boşalttı. Samsat Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, bazı binalarda çatlaklar oluşmasına rağmen ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair kendisine bir bilgi gelmediğini, vatandaşların ise evlerinden dışarı çıktığını belirtti.



Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, deprem nedeniyle ilde kriz masası oluşturulduğunu belirterek, sarsıntıda can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi. Sodan, il merkezinde bir evde orta hasarın meydana geldiğini ve bu evinde boşaltıldığını belirtti. Yetkililer, çatlaklar meydana gelen binalardaki incelemelerin sürdüğünü kaydetti.



Şanlıurfa da etkilendi



Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat İlçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da paniğe yol açtı. Saat 05.22'de meydana gelen deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle korkuya kapılan Şanlıurfalıların büyük bölümü evlerini terk edip, sokağa döküldü.



Sabah saatlerinde birçoğu yataklarında olan vatandaşlar, 5,1 büyüklüğündeki sarsıntıyla uyanmak zorunda kaldı. Bir anda paniğe kapılan vatandaşlar, artçı sarsıntılar ile yataklarından çıkıp, eşofmanları ile kendilerini evlerinin dışına attı. Deprem korkusuyla sokağa fırlayan yüzlerce vatandaş, çocuklarıyla birlikte parklara akın etti. Parklarda bekleyen ve depremin yarattığı korkuyu birbiriyle paylaşan vatandaşlar, uzun süre evlerine giremedi. Sarsıntının yatakta bulundukları sırada gerçekleştiğini ve artçı sarsıntılar ile birlikte kendilerini dışarı attıklarını anlatan vatandaşlar, "Bir anda büyük bir sarsıntı oldu. Küçük çocuklarımız 'Deprem oluyor' diye bağırmaya başladı. Hepimiz büyük korku yaşadık ve artçı sarsıntıyı hissetmeye başlayınca da kendimizi parka attık. Evlerimize girmeye korkuyoruz" dedi.



Depremin kentte herhangi bir hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.

