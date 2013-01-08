Adıyaman'da 4,7 büyüklüğnde deprem

Adıyaman Dut İlçesi'ne bağlı Akçatepe'de bugün saat 08.05'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 08.05'te merkez üssü Tut İlçesi Akçatepe köyü olan 4.7 şiddetinde deprem kaydedildi.

Öte yandan saat 08.15'te merkez üssü Adıyaman'ın Tut ilçesi Kaşlıca köyü olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremlerde, can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.