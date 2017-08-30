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Adıyaman'da 30 Ağustos coşkusu

Mahir ALAN / ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı

30 Ağustos 2017 14:25

Mahir ALAN / ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Adıyaman Valiliği önünde yapılan törene Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı\'nın okunduğu törende Türk bayrağı göndere çekildi. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından konuşan Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, şöyle dedi:
\"Ebedi başkomutan Atatürk\'ün önderliğinde kazanılan ve yüce Türk ulusuyla, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin gücünü tüm dünyaya gösteren şanlı 30 Ağustos Zaferimizin 95\'inci yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutluyorum. 5 gün devam eden geceli, gündüzlü tearuzlar sonucunda 30 Ağustos günü düşmanın Dumlupınar bölgesinde kuşatılarak imha edilmesiyle sona ermiştir.\"
Şiirlerin okunup halk oyunları gösterilerinin yapıldığı  kutlamalar, tören geçişi sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı\'nın, makamında protokol üyeleri ve vatandaşları kabul etmesinin ardından sona erdi.

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