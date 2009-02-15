Adıyaman'da 15 dakikalık fırtına hayatı felç etti

Adıyaman'da yağmurla birlikte gelen ve yaklaşık 15 dakika süren şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik telleri koptu. Kopan tellerin düştüğü bir ahırdaki 5 koyun akıma kapılarak telef oldu.



Adıyaman'da bugün saat 19.30 sıralarında yağmurla birlikte gelen ve yaklaşık 15 dakika süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar, Musalla Mahallesi'nde bazı evlerin çatılarını uçurdu, elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Tellerin düştüğü Halise Lale'ye ait ahırdaki 5 koyun, elektrik akımına kapılarak telef oldu.



Fırtına nedeniyle semt pazarının kurulduğu Turgut Reis Mahallesi'ndeki pazarcıların brandaları uçuşurken, kent merkezinde bazı tabelalar da yerinden koptu.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, enerji nakil hatlarının kopması üzerine yaşanan elektrik kesintileri sırasında yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyardı, ekiplerin dikkatli olmasını istedi.



(DHA)

