Adıyaman'da 13 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 13 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi\'nde meydana geldi. Sevgi ve Abdullah Tuncan çifti, oturdukları evde mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle sağlık görevlilerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Tuncan çifti ve çocukları ile bazı akrabalarının da olduğu 13 kişiyi ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 13 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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