Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, göreve başladı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Valisi olarak atanan Aykut Pekmez, göreve başladı.

Valiler kararnamesi ile Aksaray Valiliği\'nden Adıyaman\'a atanan Aykut Pekmez bugün kente gelerek göreve başladı. Aksaray’dan karayolu ile kente gelen Vali Aykut Pekmez’i Adıyaman Hükümet Konağı bahçesinde Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, vali yardımcıları, kaymakamlar ile kurum amirleri karşıladı. Kendisini karşılayanlarla tokalaşarak tanışan Vali Pekmez, makamına oturduktan sonra Adıyaman\'a gece gündüz hizmet edeceğinin sözünü verdi.

Daha önce görev yaptığı yerlerde her zaman hizmet odaklı çalıştıklarını anlatan Vali Pekmez, şöyle dedi:

\"İnşallah Adıyaman’da da bu hizmetlerimize devam etmek kısmet olur. \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' felsefesini bütün görevlerimizde kendimize düstur edindik. Milletimiz huzur ve güven içerisindeyse biz görevimizi yapmış sayıyoruz. İnşallah Adıyaman’da milletimizin huzuru, güveni için hep birlikte çalışacağız. Adıyaman’ın eğitimde, tarımda, sanayide, turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için uyum içerisinde hep birlikte el ele vererek çaba göstereceğiz. Hem görevde yeni ayrılan valimize hem de daha görev yapan tüm valilerimize Adıyaman’a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah onlardan aldığımız bayrağı bizlerde layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız.\"

FOTOĞRAFLI

