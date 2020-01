Adıyaman Üniversitesi Rektörü'nden tepki çeken 'haram' paylaşımı

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, \"Bir erkek ve kadının, nikahsız olarak ellerinin birbirine değmesi ve yalnız kalmaları caiz değildir. Mahrem olmayan kadına bakmak, haram olduğuna göre, onlara dokunmak veya tokalaşmak mutlaka haramdır\" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Gönüllü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı kitap ve hadislerden örnekler verip nikahsız olan kadın ve erkeğin tokalaşması ile yalnız kalmalarının caiz olmadığını ve haram olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Gönüllü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

\"Bir erkek ve kadının, nikahsız olarak ellerinin birbirine değmesi ve yalnız kalmaları caiz değildir.

Mahrem olmayan kadına bakmak haram olduğuna göre, onlara dokunmak veya tokalaşmak mutlaka haramdır. Peygamber\'e (SAV) biat eden kadınlar dediler ki: \'Ey Allah\'ın Resulü, biat ederken elimizi tutmadınız.\' Peygamber (SAV) \'\"Kadınların elini tutup tokalaşmam.\' buyurdu (Ahmed bin Hanbel, Nesâî, İbn Mâce). Hazreti Aişe (ra) biat ile ilgili şöyle buyuruyor:

\'Allah\'a yemin ederim ki Resûlüllah\'ın eli bir kadının eline dokunmadı. Sadece sözle onlardan biat aldı.\' (Buharî, Ahkâm, 49; İbni Mâce, Cihad, 43). Peygamber (asm) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Sizden birinizin başına iğne ile dürtülmesi, kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır.\" (Taberâni , Mucemu’l-Kebir, 20 / 212) İslâm dini, kadınla tokalaşmayı yasaklamakla kadını tezyif etmiyor; bilakis şerefini kurtarıyor. Kötü niyetli kimselerin şehvetle el uzatmasına engel oluyor. (Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 170) Bir kadının eli, yabancı bir erkeğin eline değmesi zaruret yokken haramdır. Bu itibarla, hiçbir ihtiyaca dayanmayan tokalaşmada bu haramlık bahismevzu olur. Yabancı bir erkek yabancı kadınla tokalaşamaz, elini namahremin eline süremez. Resûl-i Ekrem Efendimiz (SAV), yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmanın, ateş tutmaktan daha korkunç olduğunu haber vermiş, namahremin elini tutanın cehennem ateşi avuçlayacağına işarette bulunmuştur. Bu mahzur, bilhassa genç kadın ve erkekler için daha büyük çapta variddir. Hissî tarafları yok olmuş yaşlılar hakkında ise mahzur daha az nisbette variddir. Hatta iki yaşlı kadın ve erkeğin (hislerinin yokluğu halinde) tokalaşmalarında beis olmayacağı ifade edilmiştir. Bu sebeble, yaşlı kadınların elleri öpülebilir. Yaşlılıkları, yâni hissi bakımdan ölmüş oluşları, böyle bir ruhsata sebeb olur. Bir erkeğin yabancı bir kadınla tokalaşması ânında cinsî hislerin ayaklanması halinde, aralarında haramlık bahismevzu olur, sıhriyet akrabalığı meydana gelebilir. Bu bakımdan kadın-erkek münasebetlerinde çok titiz olmak gerekir. Zira böyle lüzumsuz bir tokalaşma yahut el öpme anlarında doğabilecek hissî heyecan, karşı cinse duyulabilecek süflî duygu, haramlığa sebeb olabilir, bu kadının kızı bu kimseye haram hale gelebilir. Böyle şüpheli halden uzak kalmak ise en sıhhatli bir tedbirdir. Mümkün olduğu kadarıyla uzak kalmaya gayret edilmeli, süflî bir his doğduydu, doğmadıydı gibi vesveseye mahal vermemelidir. Hepimizin bildiği gibi bir kızla evlenmeyi düşünmek ve nişanlanmak, evlenmek mânâsında değildir. Bunun için kişinin nişanlısıyla gezip dolaşması ve onunla yalnız kalması kesinlikle haram ve büyük bir vebaldir.

Herhangi bir kimse, bir kadınla yalnız kaldığı takdirde mutlaka onların üçüncüsü şeytandır.\"

buyurmuşlardır. Bir çok nişanlılar, tenha yerde yalnız kaldıklarında istenmeyen ve meşru olmayan bir takım menfî neticeler meydana gelmekte ve sonunda herhangi bir nedenle nişan da bozulmaktadır. Geride kalan şey vebal ve iffetsizliktir. Bunun için dinini, dünyasını ve şerefini düşünen kimseler, meşru olmayan bu gibi şeylere dikkat etmeleri gerekir. (el-Fıkh\'ul-İslâmî ve Edilletuha c. 7, s. 25; Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 112\"

İKİNCİ KEZ PAYLAŞIM YAPTI

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, sosyal medyada bazı çevrelerce tepki gören tepkilere neden olan paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak şöyle yazdı:

\"Nikâhsız olarak çok izbe yerlerde ve hatta bazen kamu alanlarında olmadık yerlerde nahoş durumda olma durumları toplumun geleceği için endişe vermektedir. Ayet ve hadisler kainatın tümüne bir buyruktur. Nikâhsız olarak çok izbe yerlerde ve hatta bazen kamu alanlarında olmadık yerlerde nahoş durumda olma durumları toplumun geleceği için endişe vermektedir. Evlenme yani nikâh akdi sonrasında aile olma insanoğlu tarafından ta ilk baştan beri mevcut. Buna neden ihtiyaç oldu? Toplumda nesillerin karışmaması için diye basit bir cevap ile geçiştiriliyor. Öyle değil. Daha açıklamak lazım. Toplumun tüm düzeni için gerekli. Toplumda karşılıklı saygı ve sevginin tam yerine oturması için bu gerekli. Kargaşa, kavga, cinayet, hak bilmezlik vs. karışıklıkların olmaması, kurallara uymama alışkanlığının olmaması, kurallara uymanın önemsenmesi, toplumsal saygı ve hatta kanunlara uymadaki isteklilik ve uyarlık için gerekli. Çünkü evlilik öncesi kuralsızlık önlenmiş ve sonrasında ise oluşturulan aile ortamının yeni bireylere sağladığı kurallara uyma imkânları ve fırsatları da kaçırılmamış olur. Müslümanların olduğu ülkede ayet ve hadislerin paylaşılması her Müslüman insanın vazifesidir. Bilmeyenlere ayet ve hadisleri sunmak bir vecibedir. Eğer bildiğimiz bu ayetler ve hadisler yetersiz ise onları da dahasını bilenler açıklasın. Bunlardan rahatsız olanların tümüyle İslam’a karşı olduklarını zaten biliyoruz. Ayet ve hadisler kâinatın tümüne geçerlidir. Çünkü bunlar tüm insanların mutluluğu içindir. Eğer alırlarsa onlar için de bir buyruktur. Ama tabiki öncelikle Müslüman çocuklarınadır. Bu paylaşımı bir lüzum üzerine yaptım. Keşke daha önce yapsaydım diye düşünüyorum. Ferasetli Müslüman evlatları bu durumdan kendine çıkarsama yapacaklardır.\"

Rektör Gönüllü, yaptığı paylaşımı hadis ve kitaplarla örneklendirdiğini ifade ederek, daha sonra konuyla ilgili yazılı açıklama yapacağını söyledi.



FOTOĞRAFLI