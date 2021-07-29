Adıyaman, Tunceli ve Bitlis'te birçok yerleşim yeri karantinaya alındı

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından Adıyaman, Tunceli ve Bitlis'te 28 yerleşim yeri karantinaya alındı.

ünlük vaka sayıları yeniden 20 bin üzerini görürken ülkede son olarak Adıyaman’da 24 ev, Dersim’de ve Bitlis’te ise toplam 4 köy karantina altına alındı.

Karantinaya alınan bölgelere ilişkin detaylar şöyle:

Adıyaman

Adıyaman'da 24 evde Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 24 ev karantinaya alındı.

Tunceli

Tunceli’de bir köyün korona virüsten dolayı 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu köyünde, çok sayıda Covid-19 vakası görülmesi ve görülen vakaların temaslı sayısının fazla olması sebebiyle 28.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Geyiksuyu köyü 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır” denildi.

Bitlis

Bitlis il merkezine bağlı 3 köy, Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28 Temmuz 2021 tarihinde toplandığı belirtilerek, “İl merkezine bağlı Yumurtatepe, Ekinli ve Başhan köylerinin 28 Temmuz 2021 tarih ve 23.59 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, mezkûr köylerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetlerinde görevli (emniyet, jandarma,) personellerin ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kısıtlama/karantina kararından muaf sayılmalarına, uygulanacak karantina süresince gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, belirtilen idari işlemlerin İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 12.02.2021 tarihli ve 8 numaralı kararının 2. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘ yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.