Adıyaman şehidinin eşi: Vatanımızı azaltamayacaklar, bir Oğuzhan daha yetişiyor

İbrahim EMÜL- Nuri PİR/OSMANİYE, (DHA)- ADIYAMAN\'da PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 askerden Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek (34), memleketi Osmaniye\'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde oğluna sarılıp gözyaşı döken şehit uzman çavuş Tekerek\'in eşi Emine Tekerek, \"Vatanımızı azaltamayacaklar, bir Oğuzhan daha yetişiyor\" dedi.

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek\'in cenazesi, Devlet Hastanesi\'nin morgundan alınarak helallik alınması için Kazım Karabekir Mahallesi\'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınırken, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını gören diyaliz hastası baba Necati, anne Emine ve eşi Tülay Tekerek ile çocukları Necati (8) ve Belinay (4), kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi Tülay Tekerek\'in, oğlu Necati’ye sarılarak \"Vatanımızı azaltamayacaklar, bir Oğuzhan daha yetişiyor\" sözleri, yürekleri dağladı. Necati ve Emine Tekerek çifti de oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kıyafetleri, Türk bayrağına sarılı karton kutu içerisinde getirildi.

11 yıllık uzman çavuş olan şehit Tekerek\'in cenazesi, daha sonra törenin yapılacağı Asri Mezarlık Cami\'ne getirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Ömer Faruk Coşkun, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İskenderun 39\'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Belediye Başkanı Kadir Kara, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanayi Camii İman-Hatibi Mümin Boyraz\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Asri Mezarlığı\'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Durmuş Öksüz, Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek\'in kentin 258\'inci şehidi olduğunu söyledi.

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