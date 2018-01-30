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Adıyaman merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-  ADIYAMAN merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

30 Ocak 2018 17:40

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-  ADIYAMAN merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adıyaman merkezli Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa\'da belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda biri otomatik, 2 tüfek ile bir tabanca ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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