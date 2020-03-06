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Adıyaman'da muhtarlardan CHP'li Engin Özkoç'a tehdit

06 Mart 2020 09:35

Adıyaman'da bazı köy ve mahalle muhtarları Erdoğan'ı sert sözlerle eleştiren CHP'li Engin Özkoç'u protesto etti. Muhtarlar, Özkoç'un çarpı işaretli fotoğrafını bastırdıkları pankarta tehdit içerikli sözler yazdıran muhtarlar daha sonra pankartı kesip yaktı.

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Muhtarlar, yanlarında getirdikleri CHP Milletvekili Engin Özkoç'un üzeri çarpı işaretiyle kapatılmış fotoğrafının bulunduğu pankarta "Reise uzanan dili keser, kalkan kolu kırarız" tehdidini yazdı. Muhtarlar daha sonra pankartı kesip yaktılar.

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Dernek başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda Başkomutan olduğunu söyleyerek, "Başkomutana yapılan saygısızlık Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmaktadır. Şu an orada cephedeki ordumuzun moralini bozmanın hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla bizim cumhurbaşkanımıza yapılan hakaret, cumhurbaşkanımızın şahsına değildir. Başkomutanımızın şahsınadır, dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hepsine yapılmıştır. Engin Özkoç'a yapmış oldukları hakaretleri iade ediyoruz" dedi.

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