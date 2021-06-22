Adıyaman'da iş cinayeti: Üzerine mermer blok düşen işçi yaşamını yitirdi

Adıyaman'da mermer ocağında çalışan Abuzer Parlak (42) dinlendiği sırada iş makinesinin devirdiği mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çamlıca Köyü yakınlarında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan 3 çocuk babası Abuzer Parlak, dinlendiği esnada Cezair Yılmaz'ın kullandığı iş makinasının devirdiği mermer bloğun altında kaldı. Abuzer Parlak'ın mermer blokun altında kaldığını görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, mermer blokun altından çıkarılan Parlak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Parlak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Parlak'ın ölümüne neden olan iş makinası operatörü Cezair Yılmaz, jandarma tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)