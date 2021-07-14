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Adıyaman'da iş cinayeti: TIR'dan düşen 1 tonluk borunun altında can verdi 

14 Temmuz 2021 09:45

Adıyaman'da, TIR'dan indirilmek istenen 1 ton ağırlığındaki borunun altında kalan işçi Görkem Servan Güneş (18), hayatını kaybetti.

Olay, gece merkeze bağlı Bozhöyük köyü yakınlarında meydana geldi. Firmada işçi olarak çalışan Görkem Servan Güneş, TIR'dan indirilmek istenen 1 ton ağırlığındaki borulardan birinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından kurtarılan Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Güneş, doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Görkem Servan Güneş'in cesedi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) 

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