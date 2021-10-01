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Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarptığı 12 yaşındaki Erkan Döndaş yaşamını yitirdi

01 Ekim 2021 16:58

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı 12 yaşındaki Erkan Döndaş hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı. 

Kaza, öğleden sonra Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyünde meydana geldi. İsmail K. yönetimindeki 63 VD 976 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Erkan Döndaş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Döndaş'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Erkan Döndaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü İsmail. K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

 

 

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