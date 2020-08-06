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Koronavirüs

Adıyaman Belediye Başkanı: Bu işin şakası yok, hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

"Karantinaya alınan çok sayıda yerler, mekanlar mevcut"

06 Ağustos 2020 15:52

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı uyarılarda bulunarak, "Bu işin şakası yok, hastaneler ve yoğun bakımlar doldu" açıklamasını yaptı. 

Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Çok sayıda karantinaya alınan yerler mekanlar mevcut. Maske mesafe ve hijyene uyalım. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı. 

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