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Spor

Adıyaman 1954 Spor-Kemerspor 2003: 3-0

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)-  STAT: Atatürk HAKEMLER: Ufuk Tonbul, Metin Yalçın, Volkan Kaan Topal    ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah - Mehmet Ali, Eşref, Semih, Muhammed, Ahmet (Dk

09 Aralık 2018 18:31

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- 

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ufuk Tonbul, Metin Yalçın, Volkan Kaan Topal   
ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah - Mehmet Ali, Eşref, Semih, Muhammed, Ahmet (Dk.73 Hamza), Emre(Dk.83 Muhammet), Önder, Hakan, İlhan, Gökhan (Dk.58 Baran)
KEMERSPOR 2003: İlyas Mahsuni - Hasan, Devrim, Mustafa (Dk.81 Mert), Yunus, Doğukan (Dk. 69 Umut), Olcay, Mehmet (Dk.18 Muhammed), Serkan, Nuri, Oğulcan
SARI KARTLAR: Yunus, Semih (Kemerspor 2003)
GOLLER: Dk. 35 Eşref, Dk. 59 Furkan, Dk. 65 Baran (Adıyaman 1954 Spor)


TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Adıyaman 1954 Spor sahasında Kemerspor 2003\'ü 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35\'inci dakikada Eşref, 59\'uncu dakikada Furkan ve 65\'inci dakikalarda Baran kaydetti.

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