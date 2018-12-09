Adıyaman 1954 Spor-Kemerspor 2003: 3-0

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)-
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ufuk Tonbul, Metin Yalçın, Volkan Kaan Topal
ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah - Mehmet Ali, Eşref, Semih, Muhammed, Ahmet (Dk.73 Hamza), Emre(Dk.83 Muhammet), Önder, Hakan, İlhan, Gökhan (Dk.58 Baran)
KEMERSPOR 2003: İlyas Mahsuni - Hasan, Devrim, Mustafa (Dk.81 Mert), Yunus, Doğukan (Dk. 69 Umut), Olcay, Mehmet (Dk.18 Muhammed), Serkan, Nuri, Oğulcan
SARI KARTLAR: Yunus, Semih (Kemerspor 2003)
GOLLER: Dk. 35 Eşref, Dk. 59 Furkan, Dk. 65 Baran (Adıyaman 1954 Spor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Adıyaman 1954 Spor sahasında Kemerspor 2003\'ü 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35\'inci dakikada Eşref, 59\'uncu dakikada Furkan ve 65\'inci dakikalarda Baran kaydetti.
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