Adıyaman 1954 Spor - Esenler Erokspor: 1-0

Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Volkan Okur, Mehmet Pekmezci, Ferhat Dalgıç
ADIYAMAN 1954 SPOR: Mert Can - Hakan, Semih, Mehmet Ali, Furkan, Muhammet Mumcu, Muhammed Emel (Dk. 73 Baran), İsmail (Dk. 86 Bahtiyar), Önder, Eşref (Dk. 62 Murat), İlhan
ESENLER EROKSPOR: Mehmet - Erhan, Şeyhmus, Yusuf, Sinan (Dk. 7 Muharrem), Melih, Efe Can, Berat, Alper (Dk. 81 Emre), Halil, Ahmet (Dk. 50 Şahin)
GOL: Dk. 87 Bahtiyar (Adıyaman 1954 Spor)
SARI KARTLAR: Mehmet Ali, Muhammet Mumcu, Murat, Bahtiyar (Adıyaman 1954 Spor) - Yusuf, Şeyhmus, Berat (Esenler Erokspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup ilk hafta mücadelesinde Adıyaman 1954 Spor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor\'u 1-0 mağlup etti.
87\'nci dakikada İlhan\'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bahtiyar\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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