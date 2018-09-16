Adıyaman 1954 Spor - Altındağ Belediyespor: 1-1

Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Aykut Sergin, Sedat Etik, Tunay Ateş

ADIYAMAN 1954 SPOR: Mert - Hakan, Mehmet Ali, Furkan, Osman, Eşref, Ahmet (Dk. 82 Hamza), Muhammed, İsmail Bulut (Dk. 74 Murat), İlhan, Önder (Dk. 5 Semih)

ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa - Barış Bozal, Oktay, Yalçın, Melih, İsmail Sevindi, Salih (Dk. 67 Hüseyin, Emrah (Dk. 46 Ercan), Burhanettin, Tugay, Barış Bozdilki (Dk. 46 Bülent)

GOLLER: Dk. 45 İsmail Bulut (Adıyaman 1954 Spor) - Dk. 73 Ercan (Altındağ Belediyespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 4 Furkan, Dk. 85 Muhammed (Adıyaman 1954 Spor)

SARI KARTLAR: Ahmet, Muhammed, Osman, Mert (Adıyaman 1954 Spor) - Salih, Barış Bozal, Melih (Altındağ Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'un 3\'üncü haftasında Adıyaman 1954 Spor, sahasında Altındağ Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

4\'üncü dakikada top kaparken rakibine kafa atan Furkan, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılıp oyun dışı kaldı.

45\'inci dakikada Eşref\'in kaleye gönderdiği top kaleci Mustafa tarafından uzaklaştırıldı. İsmail, dönen topa iyi vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0.

73\'üncü dakikada savunmadan dönen topu kontrol eden Ercan, takımına beraberlik golünü kazandırdı: 1-1.

85\'inci dakikada ikili mücadelede yerde kalan Oktay\'ı faul yaptığı gerekçesiyle hakem Muhammed\'e kırmızı kart verdi.

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