Adis Jahovic: "Sivasspor maçındaki 1 puan bizim için önemli"

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) - Atiker Konyasporlu Adis Jahovic, Demir Grup Sivasspor karşısında defansif anlamda çok iyi mücadale ettiklerini, alınan 1 puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Demir Grup Sivasspor deplasmanının her deplasman gibi zor olduğunu ve alınan 1 puanın kendileri için çok değerli olduğunu belirten Jahovic, \"Alınan 1 puan bizim adımıza önemliydi. Çünkü son 30 dakikasında maçı 10 kişi ile tamamlamak zorunda kaldık. Dışarıda Sivasspor’un evinde 10 kişi ile oynamak kolay bir şey değil. Onun için takımımız olsun, defansımız olsun, taraftarlarımız olsun burada çok iyi iş çıkarttılar. İlk yarıda birkaç tane gol pozisyonuna girdik, şans yakaladık ama atamadık. Sivasspor’un da fırsatları vardı. Onlarda atamadılar. Bu noktada biz kalemizi çok iyi şekilde koruduk ve savunduk. Takımımız maça yüzde 100 şekilde odaklanmıştı ve konsantre olmuştu. Kazanamadık. Ama 1 puan aldık. Bunda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, oyuncu arkadaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayarak destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

\"SAHAMIZDA KAZANAMIYORUZ\"

Sahalarında kazanamadıklarına da dikkat çeken Jahovic, \"Sahamızda kazanamıyoruz. Artık buna bir son verme adına bu maç. Çok büyük önem taşıyor. Bizi içeride dışarıda yalnız bırakmayan taraftarlarımızın vereceği destekle MKE Ankaragücü’nü mağlup ederek sahamızdaki bu sezon ikinci galibiyetimizi alacağımıza inanıyoruz\" şeklinde konuştu.

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