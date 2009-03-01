Adınıza bir hat kirli ellerde olabilir!

İstanbul'da, telefon başvurularında aldıkları kimlik bilgileri ile kontörlü hat ve kontör satın alarak internet üzerinden piyasaya süren 2'si kadın 3 kişi yakalandı.



Dolandırıcılık olayının organize edildiği ofiste 150 bin kimlik fotokopisi ve 15 bin adet telefon hattı bulundu.



Zeytinburnu’nda başkalarının kimlik fotokopileriyle çok sayıda kontörlü cep telefonu hattı alarak internet üzerinden

"parça kontör" sattıkları ve vergi usulsüzlüğü yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha önce Zeytinburnu’nda cep telefonu bayisi olan Birgül G, Şenay G. ve Ramazan D’yi takibe aldı.



150 bin kimlik fotokopisi



Çalışmalarda, telefon bayiliği sırasında 150 bin kimlik fotokopisi elde eden şüphelilerin, bunları kullanarak kimlik sahiplerinin bilgisi olmadan yeni telefon hatları açtırdığı belirlendi.



Açtırdıkları hatlarla, kurdukları "www.biparcakontor.com" adlı internet sitesi aracılığıyla parça kontör satışı yapan şüphelilerin, bu satışta normal kontörlerden farklı olarak çok daha fazla kar elde ettikleri bildirildi.



Satışlardan vergi ödemeyerek usulsüzlük yaptıkları öne sürülen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı.

Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, başkaları adına açılmış 15 bin cep telefonu hattı ve 150 bin kimlik fotokopisi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Birgül G, Şenay G. ve Ramazan D, "özel evrakta sahtecilik" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Emniyet yetkilileri vatandaşların her 3 telefon operatörünü arayarak kendileri üzerine kaç hattın bulunduğunu öğrenmelerini mükerrer hatların kendilerine bildirmelerini istedi.



