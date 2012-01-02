Adınız ambulansa verilecek

T24-

Zaman'ın haberine göre: Bakanlığının 2012 yılında hayata geçirilecek uygulamaları anlatan Akdağ şunları söyledi:- Özellikle randevu sistemi bütün ülkeye yaygınlaşmış olacak.- Aile hekimlerinin etkinliğini artırmak için özellikle hamileler ve çocuklarımız başta olmak üzere sahada takip yapacak ebelerimizle ilgili yeni bir sistem geliştiriyoruz.- Bir hayırsever olarak ambulans alıp da Sağlık Bakanlığına bağışlarsanız bu ambulansın uygun bir köşesine isminizi yazacağız. O ambulans dolaşırken isminiz de bir hayırsever olarak dolaşacak. Ciddi ölçüde ambulans bağışını teşvik edeceğini düşünüyoruz.-’Tele Tıp’ı yaygınlaştırdık. Bunu daha da yaygınlaştıracağız. Hastayla ilgili bilgilerin ortak bir elektronik dosyada paylaşılması için çalışıyoruz. 2012’de bitiremeyiz, ama ilerlemeye devam edeceğiz.