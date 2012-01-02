Adınız ambulansa verilecek

T24- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, gönüllü sağlık hizmeti vermek isteyen vatandaşlara ya da vakıflara kolaylıklar getireceklerini belirterek, “Bir hastane yaptırdığınızda, harcama belli bir limitin üstündeyse isim verebiliyorsunuz. Bunu ambulanslarımız için de yapacağız” dedi.
Zaman'ın haberine göre: Bakanlığının 2012 yılında hayata geçirilecek uygulamaları anlatan Akdağ şunları söyledi:
- Özellikle randevu sistemi bütün ülkeye yaygınlaşmış olacak.
- Aile hekimlerinin etkinliğini artırmak için özellikle hamileler ve çocuklarımız başta olmak üzere sahada takip yapacak ebelerimizle ilgili yeni bir sistem geliştiriyoruz.
- Bir hayırsever olarak ambulans alıp da Sağlık Bakanlığına bağışlarsanız bu ambulansın uygun bir köşesine isminizi yazacağız. O ambulans dolaşırken isminiz de bir hayırsever olarak dolaşacak. Ciddi ölçüde ambulans bağışını teşvik edeceğini düşünüyoruz.
-’Tele Tıp’ı yaygınlaştırdık. Bunu daha da yaygınlaştıracağız. Hastayla ilgili bilgilerin ortak bir elektronik dosyada paylaşılması için çalışıyoruz. 2012’de bitiremeyiz, ama ilerlemeye devam edeceğiz.