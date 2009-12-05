'Adını Sen Koy' vizyona girdi

T24 - Tuna Kiremitçi'nin yazıp yönettiği Melis Birkan, Ali İl, Cemal Toktaş ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın rol aldığı ''Adını Sen Koy'' filmi Eskişehir'deki ilk gösterimiyle vizyona girdi.



Filmi yazan ve yöneten Tuna Kiremitçi ile oyuncular Melis Birkan, Cemal Toktaş ve Ahmet Mümtaz Taylan, Espark Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen imza gününe ve filmin ilk gösterime katıldı.



Yönetmen Tuna Kiremitçi, burada yaptığı açıklamada, Eskişehir'de bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, filmin çekimlerinin tamamının Eskişehir'de yapıldığını belirtti.



Eskişehir'in filmde görev alanların hayatında bir yeri olduğunu ifade eden Kiremitçi, şunları kaydetti:



''Filmi çektiğimiz bir aylık süre hayatımızın unutulmayacak aylarından bir tanesiydi. Belediyelerden esnafa, emniyetinden sokakta yürüyen vatandaşlara kadar bizi nasıl kucakladığını ve desteklediğini gördük. Herkes çekim boyunca çok yardımcı oldu, isteklerimiz anlayışla karşılandı. Bunu Taksim'de, Alsancak'ta, Kızılay'da yapamazsınız. O yüzden burası Eskişehir. Benim de memleketim. Eskişehir'in kendine has bir duygusu olduğunu düşünüyoruz.İşimiz bitip kentten ayrılırken çok üzüldük.''



Filmde küçük bir rolü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, gösterimin ardından filmin çok güzel olduğunu belirterek, ''Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Tuna artık roman yazmakla beraber bu tür filmleri de çevirmeli. Her yazdığı romanını çevirmeli. Ben de küçük bir rol aldım. Tuna'nın hatırına rol aldım'' dedi.



Kiremitçi de Büyükerşen'in filmde rol almasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, ''Hocamız filme şeref verdi'' dedi.



Gösterimin ardından düzenlenen galada gazetecilerin soruları cevaplayan Kiremitçi, Eskişehir'in kendilerini uğurlu geleceğini bildirdi. Kiremitçi, sinema yapmasının nedeninin sorulması üzerine, ''Asıl mesleğim sinema yönetmenliği ve senaristlik. Bugüne kadar yapma imkanı bulamamıştım. Bugün Türkiye'de sinema sektörü herkese mesleğini yapma şansı verecek hale geldi. Ben de biraz geçte olsa ilk defa mesleğimi yapmış oldum. Devamının gelmesini temenni ediyorum'' diye konuştu.