Adımlardan enerji üretilecek

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki metro istasyonlarında bulunan turnikelerinin önüne

yerleştirilen özel paneller sayesinde, metro yolcularının attığı adımlardan enerji elde edilecek.



Metro tabanına konulan özel kauçuk paneller, üzerlerine basan yolcuların yarattığı titreşimden ortaya çıkan enerjiyi depolayacak.



Yetkililer, hergün yüzbinlerce kişinin kullandığı metrolardan elde edilecek enerjiyle, yine

metrolardan bulunan hareketli reklam panoları ve bilet otomatlarının enerji ihtiyacının

karşılanacağını kaydediyor.