Adımlardan enerji üretilecek

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki metro istasyonlarında bulunan turnikelerinin önüne
yerleştirilen özel paneller sayesinde, metro yolcularının attığı adımlardan enerji elde edilecek.
Metro tabanına konulan özel kauçuk paneller, üzerlerine basan yolcuların yarattığı titreşimden ortaya çıkan enerjiyi depolayacak.
Yetkililer, hergün yüzbinlerce kişinin kullandığı metrolardan elde edilecek enerjiyle, yine
metrolardan bulunan hareketli reklam panoları ve bilet otomatlarının enerji ihtiyacının
karşılanacağını kaydediyor.