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Bilim / Teknoloji

Adımlardan enerji üretilecek

Tokyo'daki metro turnikelerinin önüne yerleştirilen özel paneller sayesinde, yolcularının attığı adımlardan enerji elde edilecek

13 Aralık 2008 02:00

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki metro istasyonlarında bulunan turnikelerinin önüne
yerleştirilen özel paneller sayesinde, metro yolcularının attığı adımlardan enerji elde edilecek.

Metro tabanına konulan özel kauçuk paneller, üzerlerine basan yolcuların yarattığı titreşimden ortaya çıkan enerjiyi depolayacak.

Yetkililer, hergün yüzbinlerce kişinin kullandığı metrolardan elde edilecek enerjiyle, yine
metrolardan bulunan hareketli reklam panoları ve bilet otomatlarının enerji ihtiyacının
karşılanacağını kaydediyor.

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