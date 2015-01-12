'Adımızın Osmanlı olarak devam etmesini çok isterdim'

Yönetmen Sinan Çetin, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin kuruluşunda bir yanlışlık olduğunu dile getirerek, "Adımızın Osmanlı olarak devam etmesini de çok isterdim" dedi.

Çetin, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada "Türkiye'de Ermenilerin, Rumların, gayri müslimlerin bütün insanlık armağanı herkesin büyük bir zenginlikle birlikte yaşamasını çok isterdim ve adımızın Osmanlı olarak devam etmesini de çok isterdim" diye konuştu.

Ülkenin kuruluşunda bir yanlışlık var diyen Çetin, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti adını koyanların, bizim bir kısmını Türk. Peki öbürleri, yani kendilerini Türk olarak kabul etmek istemeyenleri dışlamak gibi ortada çok net bir yanlış var. Bu yanlıştan ne zaman geri dönersek iyi olacak diye düşünüyorum.

Bugün en önemli sorunumuz Kürt sorunu. Bakıyoruz, Kendini Türk olarak kabul etmek istemeyen 25 milyon insan var. Bir yanlışlık yok mu? Osmanlı en azından bunu kapsamış.



Osmanlı 'biz büyük bir devletiz' demiş. Yahudiler de olabilir, Rumlar da olabilir, gayrimüslimler de olabilir demiş.



Bu müthiş bir servet. Bu gerici bir konuşma değil. Ben geriye dönen nostaljik bir tip değilim. Bu ülkenin kuruluşunda bir yanlışlık var.



Ben bu ülkenin vatandaşıyım ama bu devlet Tarık Akan, Müjdat Gezen, Uğur Dündar ve Bedi Baykam'ı seviyor Herkes dışlanmış, böyle bir ülke olabilir mi?"