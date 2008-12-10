'Adımı duyup filmden kaçanlar olmuş'

Fatih Ürek’in başrol oynadığı “Şeytanın Pabuc”u isimli sinema filmi 26 Aralık’ta seyirciyle buluşacak. Fatih Ürek, filmde kendisinin başrol oynadığını duyan pek çok ünlü ismin projeden kaçtığını söyledi. Bu isimlerin kimler olduğunu yapımcısı Banu Akdeniz’in bildiğini söyleyen Ürek, “Filmde benim başrol oynadığımı duyup rahatsız olup ‘Ben o zaman, o filmde olmam’ diyen oyuncular olmuş. Bu isimlerin adı yapımcımda saklı... Önyargılı olmak hiç de doğru değil. Bence çok güzel bir film ortaya çıktı. Filmde oynamadıklarına üzülecekler” dedi.Ürek, filmde İlyas Salman’ın oynadığı gazino patronu rolünü de İbrahim Tatlıses’e önerdiklerini açıkladı ve “İbrahim Bey, teklifi duyunca kafasını kaldırıp ‘Nee?’ demiş sadece... Kızmış yani” diye konuştu.