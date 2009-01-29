Eurovision'da ülkemizi temsil edecek olan Hadise son günlerin en popüler ismi haline geline geldi.
Hadise fotoğrafları - FOTOGALERİ
İşte Hadise'li Eurovision şarkımız - VİDEO
Hadise Sabah'a şunları anlattı:
* Eurovision'a katıldığım için adım kitaplara yazılacak.
* Eğer ilk beşe giremezsem çok üzülürüm. Performansım TRT'deki gibi abartılı olmayacak. Dikkat çeken ama sade bir şov yapacağım.
Çirkinleşirim
* Özellikle beğendiğim bir yerim yok, kendimi beğeniyorum. Saçlarıma herkes gibi ben de bayılıyorum ama her zaman bu kadar güzel değilim. Mesela, duygusalken çirkinleştiğimi düşünüyorum.
* Aşık olursam sırılsıklam aşık oluyorum. Birine ilk görüşte de aşık olabilirim. Bu bana son derece normal geliyor.
* Sezen Aksu ve Nazan Öncel gibi uzun yıllar kalıcı olmak istiyorum.