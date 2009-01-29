Hadise fotoğrafları - FOTOGALERİ

İşte Hadise'li Eurovision şarkımız - VİDEO

Hadise Sabah'a şunları anlattı:* Eurovision'a katıldığım için adım kitaplara yazılacak.* Eğer ilk beşe giremezsem çok üzülürüm. Performansım TRT'deki gibi abartılı olmayacak. Dikkat çeken ama sade bir şov yapacağım.Çirkinleşirim* Özellikle beğendiğim bir yerim yok, kendimi beğeniyorum. Saçlarıma herkes gibi ben de bayılıyorum ama her zaman bu kadar güzel değilim. Mesela, duygusalken çirkinleştiğimi düşünüyorum.* Aşık olursam sırılsıklam aşık oluyorum. Birine ilk görüşte de aşık olabilirim. Bu bana son derece normal geliyor.* Sezen Aksu ve Nazan Öncel gibi uzun yıllar kalıcı olmak istiyorum.