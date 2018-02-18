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Adım adım takip ettiği genç kıza apartmanda saldırdı

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) Zeytinburnu'nda bir şüpheli, üniversite öğrencisi kızı evine kadar adım adım takip etti

18 Şubat 2018 15:55

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) Zeytinburnu\'nda bir şüpheli, üniversite öğrencisi kızı evine kadar adım adım takip etti. Bina içinde genç kızı tartaklayarak kaçan zanlıyı yakalamak için polis çalışma başlattı. Şüphelinin, genç kızı adım adım takip edip apartmana girişi ve hızla binadan çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgelere göre, Merkezefendi Mahallesi G/41 Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki E.Ö, okuldan çıkıp evine gidiyordu. Genç kız, oturduğu dairenin apartman kapısını açtı ve içeriye girdi. Bu sırada şüpheli de kapıyı tutarak aynı apartmana giriş yaptı. Merdivenlerden çıkan genç kızı durduran zanlı, iddiaya göre burada E.Ö.\'nün boğazını sıkıp saçlarını çekti. Genç kız, şüphelinin elinden kurtulup koşarak evine girdi. Zanlı ise hızla olay yerinden kaçtı.  Şüphelinin, üniversite öğrencisi kızı adım adım takip etmesi kameralara yansıdı. Görüntülerde genç kızı takip eden kişi arkasından gelerek aynı apartmana giriyor. Saldırgan bir süre sonra apartmandan hızla çıkıp kaçıyor. Olayın ardından, E.Ö. polise giderek şikayetçi oldu. Polisin, zanlıyı yakalamak için çalışması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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