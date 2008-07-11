Adım adım kalp tedavisi

Kalp damarlarındaki yerel daralmaların cerrahi olmayan bir yol ile açılması işlemine koroner anjiyoplasti adı veriliyor (balonla damar açılması). Kasık atardamarından girilerek, kalbin damarlarına doğru itilip buraya yerleştirilen ‘kılavuz tel’ aracılığı ile kalp damar kalınlığı açılıyor. Bazı durumlarda bu balon üzerine önceden yerleştirilmiş bir metal kafes (stent) damar içinde bırakılarak damarın yeniden daralma ihtimali azaltılmış oluyor.Daralmış olan kalp kapakları, açık kalp cerrahisi gerektirmeden, balonlu kateter kullanılarak genişletilebiliyor. Ameliyat riski yüksek olan kişilerde ve gebelerde tercih edilen bir kapak genişletme yöntemi. Her hasta bu işlem için aday olmayabiliyor.Kalbin hızlı ve düzensiz çalışmasına yol açan ritim bozukluğunun odağı bulunduktan sonra bu odağın, yüksek frekanslı radyo dalgaları ile ‘yakılması’ işlemidir. Kasık toplardamarından kalbe ilerletilen ince bir tel kablo aracılığı ile yapılıyor. İşlem süresi 1-4 saattir ve en az bir gün hastanede kalmayı gerektiriyor.Kalp ritminin yavaşlamasına yol açan kalpteki iletişim sistemi kusurlarında kalphızının belli bir değerin (60-70 / dk gibi) altına düşmemesini sağlamak için kalbeyerleştirilen basit bir kablo ve buna bağlı olarak deri altına yerleştirilen pil ile tedavisağlanabiliyor. İşlem ameliyat gerektirmiyor, 1-1,5 saat sürüyor, hastanede kalış süresiise 1-2 gün alıyor.Kalbi besleyen damarlardaki daralmayı tedavi etmek için kalpten çıkan ana atardamar (aort) vekalbin kendi damarlarındaki (koroner arterler) daralmanın ilerisine uzanan damar köprülerioluşturma işlemine ‘koroner by-pass ameliyatı’ adı veriliyor. Bu operasyon çoğunlukla bir açık kalp ameliyatı gerektiriyor; yani insan kalbi ve akciğerleri tamamen durdurularak kalbin üzerinde daha rahat çalışma olanağı sağlanıyor ve bu esnada beyin ve diğer organların kan ve oksijen ihtiyacı vücut dışında bulunan bir yapay ‘kalpakciğer’ makinesi sayesinde karşılanıyor.By-pass ameliyatında kullanılan damarlar, bacak toplardamarı, göğüs ön duvarını besleyenatardamar veya kol atardamarı olabiliyor. Kalp kapağı ameliyatı Kalp içinde bulunan ve kanın kalp içindeki akış yönünü belirlemede görev alan kapaklar, toplam 4 tanedir. Bu damarlar, zamanla ve çeşitli sebeplerden dolayı (doğuştan kalp romatizması, kireçlenme veya kapak iltihabı) görevini yapamaz hale gelebiliyorlar. Kapaklarda daralmalar veyayetersizlikler ortaya çıkabiliyor.En sıklıkla ‘arıza gösteren’ kapaklar, Aort ve Mitral kapak adı verilen kapaklardır. Bu durumda bozulmuş olan kapaklar çıkarılıyor ve yerine ‘yapay kalp kapağı’ takılıyor. Bu işlem de by-pass ameliyatında olduğu gibi bir açık kalp ameliyatı gerektiriyor.Kalpten çıkan en büyük damar olan aortun, uzun süreli yüksek basınca maruz kalması sonucu iç cidarından başlayarak yırtılması olayına ‘aort diseksiyonu’ adı veriliyor. Son derece acil birdurumdur ve hayati tehlike söz konusudur. Aort damarındaki yırtılmanın yerine göre, klinik seyirfarklılıklar gösterebiliyor. Hastanın, hemen teşhis konulup, saatler içerisinde ameliyata alınması gerekebiliyor. Yırtılmış olan aort kısmı, yapay damar ile değiştirilerek tamir ediliyor.

(DOĞAN BURDA DERGİ - Özel Hastaneler Rehberi Eki)