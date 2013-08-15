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Kültür-Sanat

Adım adım 'Jobs' rolüne hazırlık

Bu Cuma vizyona girecek olan ve merakla beklenen, Apple kurucusu Steve Jobs'un hayatını anlatan Jobs filminin başrolü Ashton Kutcher, Jobs'a olan benzerliğini ve role nasıl hazırlandığını anlattı.

15 Ağustos 2013 13:55

Apple'ın kurucusu, bilgisyar teknolojilerinin gelişmesini sağlayan kişilerin başında gelen Steve Jobs'un hayatını anlatan 'Jobs' filmi tüm dünyada ve Türkiye'de yarın (16 Ağustos Cuma) vizyona giriyor.
 
Filmde Jobs'un özel hayatından kesitler, kendini motive ediş şekli, onu yönlendiren kişiler anlatılırken özellikle Jobs'un gençlik yıllarına odaklanılıyor. Jobs'un ilk başarılarını izleyeceğimiz filmde aynı zamanda düşüşlerini ve tekrar ayağa kalkışlarını izleyerek bu önemli mucidin mücadelesine tanık olacağız.
 
Filmde Steve Jobs'u canlandıran başaralı aktör Ashton Kutcher ise, Jobs'a olan benzerliğiyle dikkat çekti. Kutcher daha önce pek çok filmde oynadı fakat Steve Jobs ile benzerliği ilk kez role bürününce açığa çıktı.
 
Aktör de bu benzerliği nasıl yakaladığını şöyle açıkladı:
 
“Steve Jobs’un belgesellerini ve röportajlarını izledim. Hatta soundcloud dosyalarını indirdim. Aradığım şey ise belli hareketleri, mimikleri ve idealleriydi.
 
Hareketlerini parçalara ayırarak inceledim. Yürüyüşünü, ince dudaklarını, aksanını, bir şeyi yanıtlamadan önce duraksamasını ve anladığını göstermek için başını sallamasını, bir övgüyü kabul ederken ellerini kavuşturup namaste demesini ve anlaşmazlığa düştüğünde verdiği küçümseyen bakışlarını. Konuşurken ellerini nasıl oynattığına dikkat ettim ve daha sonra parmaklarıyla devam etmesini. 'Ve' ve 'Şimdi' sözlerini düşünmeye zaman kalsın diye yayarak söylemesine.
 
O ne tükettiyse onu tüketmeye başladım. Çünkü dış görünüşünü çözdükten sonra dünyayı niye böyle gördüğünü daha iyi anlamak istedim. Onun okuduğu kitapları okudum, Bauhaus, Folon, Ansel Adams gibi hayranı olduğu sanatçıları araştırdım. Onun yediği yemekleri yedim; üzüm, havuç suyu ve popcorn. Hayranı olduğu girişimcileri araştırdım; Edison, Edwin Land. Birlikte çalıştığı insanlarla çalıştım. Kurnaz hazır cevaplılığını ve çelişkili karar verme huyunu mantığıma sığdıramaya çalıştım.
 
Ve son olarak onu en iyi tanımlayacak olan icat ettiği ürünlerini kullandım. Onlar içinde ve dışında çok zarif, düşünceli, hassas, artistik, cesur, ön görüşlü, karmaşık, kullanışlı, eğlenceli, güçlü, kusurlu ve güzeller... Aynı Steve gibi.”
 
Filmin konusu ise şöyle:
 
Steve Jobs üniversite öğrenimini yarıda bırakıp kendisini evlatlık edinen ailesinin yanına, Kalifornia'ya geri döner. Bu hamle sadece kendisinin değil, teknoloji dünyasının da talihine yön verecek önemli bir adımı doğurur. Jobs, ailenin garajında arkadaşı Steve Wozniak ile birlikte yürüttüğü çalışmalarla o dönemki adı Apple Computer olan teknoloji devini kurduğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz.
 
Yönetmenliğini Joshua Michael Stern'in üstlendiği filmin senaryosunu ise Matt Whiteley kaleme aldı.

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