-ADİLE SULTAN KASRI KÜLTÜR MERKEZİ AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Yazar Rıfat Ilgaz'ın en önemli eserlerinden ''Hababam Sınıfı''nın çekildiği ve restore edilen Adile Sultan Kasrı, filmin oyuncularının da katılımıyla öğretmenevi ve kültür merkezi olarak hizmete açıldı. Üsküdar'daki Validebağ tesislerinin içinde yer alan Adile Sultan Kasrı'nın 5 yıllık restorasyonun ardından açılışı nedeniyle bir tören düzenlendi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, törende tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak başladığı konuşmasında, bu tarihi binanın öğretmenevi olarak tekrar hizmete girmesi nedeniyle bu gün büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Vali Mutlu, ''5 yıldır maalesef hizmet verme imkanından mahrum kalan bu tesisi, bu gün öğretmenler için tekrar öğretmenevi olarak hizmete açıyoruz. İnşallah bundan sonra bu güzel mekanı, tarihi mekanı değerli öğretmenlerimiz en güzel şekilde kullanacaklar ve istifade edecekler'' dedi. Bu tarihi mekanın bir başka özelliğinin de Türk Sinemasının unutulmazlarından birisi olan ''Habababam Sınfı''nın çekimine de evsahipliği yapması olduğunu kaydeden Mutlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Biz de bu sınıfa kaydolmak için Halit Akçatepe'den 'Boş yer var mı?' diye özellikle sorduk. Hepimiz de bu sınıfın yeni üyeleriyiz. Hepimiz gerçekten bu filmi her seyredişimizde ayrı keyif alıyoruz. Bu gün bu Hababam Sınıfı'nı ve bu okulu yeni baştan öğretmenevi olarak hizmete açmaktan da mutluluk duyuyoruz. Tekrar hatıralar yaşanmış olacak. Öğretmenevimiz de Milli Eğitim camiamıza hayırlı olsun.'' İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız da bu binanın 5 yıllık restorasyon süreci geçirdiğini ve bunun kolay olmadığını belirterek, Hababam Sınıfı'nın hatırasının burada yaşatılacağını söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek ise ''Doğru ve güzel yapılan her şeyi alkışlamak lazım. Bu gün buranın restorasyonunun bu şekilde yapılmasını hem siyaset adamı hem de sanatçı olarak iki anlamda da önemli buluyorum. Bu akşam bütün öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü kutluyorum'' dedi. Açılış töreninde, Vali Mutlu, aralarında filmde ''Güdük Necmi'', ''Hayta İsmail'' karakterlerini canlandıran oyuncuların da bulunduğu Hababam Sınıfı oyuncularıyla fotoğraf çektirdi. Vali Mutlu, daha sonra Valide Mastafa Necatibey Öğretmen Huzurevi'nde kalan ve açılışa katılan emekli öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı. -ADİLE SULTAN KASRI- Validebağ Tesisleri içinde 354 dönüm arazi üzerinde yer alan ve 1916 yılından bu yana eğitim amaçlı kullanılan Adile Sultan Kasrı, 1975 yılında ''Hababam Sınıfı''na ev sahipliği yaptı. Hababam Sınıfı Müzesi olarak da kullanılan Adile Sultan Kasrı, yıprandığı için 2005 yılında restorasyona alındı. 157 yıllık tarihi bina, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yenilenmiş yüzüyle öğretmenevi ve kültür merkezi olarak kullanılmak üzere yeniden hizmete açıldı.