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Adilcevaz'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde otomobil refüje çarparak takla attı, 3 kişi yaralandı

09 Ocak 2018 13:08

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde otomobil refüje çarparak takla attı, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Adilcevaz-Ahlat Karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Önder Kurt yönetimindeki 23 BP 469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Kurt ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sevk edilen 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahale yaptı. Yaralılar Adilcevaz ve Ahlat’taki hastanelere kaldırıldı.

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