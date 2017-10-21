Adilcevaz’da ceviz festivali düzenlendi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde 24. Ceviz Festivali ve Kültür etkinlikleri düzenlendi.

Adilcevaz İlçesi’nde gerçekleştirilen \'Ceviz Çalıştayı\'nın ardından uzun bir süredir yapılmayan Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri düzenlendi. Festival programı, ilçede bulunan ceviz bahçelerinin gezilmesiyle başladı. Ardından Belediye meydanında düzenlenen program, Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen tarafından \'Ceviz yetiştiriciliği, cevizin besin değeri ve beslenmedeki önemi\' üzerine verilen konferansla devam etti. Folklor ekibinin Adilcevaz yöresine ait halk oyunlarının sergilenmesinin ardından, en iyi ceviz yarışması, ceviz bahçesi yetiştiriciliği yarışması, ceviz reçeli yarışması ve kurumlar arası voleybol turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

En iyi ceviz yarışmasında Gökhan Yardım birinci, Murat Bilici ikinci, Çağatay Taşkın üçüncü olurken, Ceviz bahçesi yetiştiriciliğinde Murat Bilici birinci, Orhan Elçelik ikinci, İsmail Günay üçüncü oldu. Ceviz reçeli yarışmasında ise, Saliha Dalkıran birinci olurken Esma Özatlar ikinci, Çetin Göl üçüncü oldu.

Festivalde konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Adilcevaz cevizine gereken desteği vereceklerini söyledi. Demiröz, \"Cevizin çok önemli faydaları var. Ancak ülkemizde ceviz üretimi yeteri kadar desteklenmediği için tükettiğimiz cevizin yüzde 75’ini maalesef yurt dışından ithal ediyoruz. Yurtdışından kabuklu ceviz alıp bunu işleyip bazen ihraç ediyoruz. Bir insanın yılda ortalama üç kilo ceviz tüketmesi gerekiyor. Ama cevizi yeterince tüketmiyoruz. Ceviz ağaçlarımızı baston ve dipçik yapımında kullanılmak üzere kestik. Bundan sonra artık ceviz ağaçlarının kesilmesine fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise ilçenin adının cevizden aldığına dikkati çekerek, \"Ülkemizde ismi cevizle anılan hiçbir yer yoktur. Bizim Adilcevaz’a bir uçak fabrikası ya da bir makine fabrikası kuracak bir halimiz yok. Adilcevaz’da 50 bin civarında ceviz ağacı var. Bu ağaçlardan yılda yaklaşık bin ton civarında ceviz almaktayız. Bu nedenle cevizin kilosunun ortalama 25 liradan düşünürsek ilçemizde ceviz sayesinde 25 milyon lira civarında gelir elde edilmektedir. Altın değerinde olan Adilcevaz cevizini kooperatifleşerek en iyi değerde pazarlayacağız. Aynı zamanda Adilcevaz’da 20 bin civarında ağacı aşılarsak ceviz sayesinde ilçemiz 45 milyon civarında bir gelir elde edecektir. Bunu başarabilirsek Adilcevaz’ın cevizden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayacaktır” diye konuştu.

Festival, düzenlenen müzik şöleni ile birlikte katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.

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