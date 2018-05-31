Adil Seçim Platformu: Her sandığın başında olacağız

Ankara'da CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcilerinin katılımıyla sandık güvenliği platformunun kurulduğu açıklandı.

Adil Seçim Platformu bünyesinde Millet İttifakı partileri ile HDP'nin yanı sıra; Sensiz Olmaz, Oyum Güvende, DİSK, KESK, Memleket Biziz, Hak ve Adalet gibi platformlar da yer alıyor.

Platformun ortak açıklamasında, seçim güvenliği için atılacak kolektif adımlar ve seçim gününde sandık güvenliğine dair yürütülecek ortak çalışmalar öne çıkıyor:

YSK'nın Doğu ve Güneydoğu bölgesinde sandık taşıma ve birleştirme amacıyla 144 bin seçmeni birleştirdiğini ve bundan endişe duyduklarını belirten platform, "Taşınsa da, birleştirilse de ülkenin oy kullanacak seçmenlerin sandıklara erişimi için gerekli tüm tedbirleri birlikte alacağız. Taşınan her sandık başındaki görevli sayımızı üç katına çıkaracağız" açıklamasını yaptı:

"Bildiğiniz gibi YSK tarafından Doğu ve Güneydoğu'da 18 ili kapsayan sandık taşıma ve birleştirme adı altında 150 bine yakın seçmenin iradesinin sandığa yansıması ile ilgili endişe yaratan bir karar alındı. Taşınsa da, birleştirilse de ülkenin her köşesindeki tüm sandıklara hep birlikte sahip çıkacağız."

"Bu sandıklarda oy kullanacak seçmenlerin sandıklara erişimi için gerekli tüm tedbirleri birlikte alacağız. Sorumlu kişi ve kurumların adil olmaları için ve seçim güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirmeleri için çalışacağız. Taşınan her sandık başındaki görevli sayımızı üç katına çıkaracağız."

CHP adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sandıkları taşınan 18 ilin seçmen listelerinin hala partilerin eline ulaşmadığını söyledi ve son günün yarın olduğunu hatırlattı.

Adil Seçim Platformu'na katılmaları için AKP ve MHP'ye de teklif götürüldüğü ancak partilerin bu daveti kabul etmediği duyuruldu.

Platform, seçim güvenliği adına Ankara'da "Ortak Basın ve İletişim Merkezi" kuracak ve seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak Türkiye'ye duyuracak. Adıgüzel, 'medyanın manipülasyon ihtimaline karşı alınan önlemleri' şöyle açıkladı:

"Seçim sonuçlarının medya eliyle manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından müşahit arkadaşlarım aynı zamanda muhabirlik de yapacak, bunlara 'Müşabir' dedik.

"Müşabirler Türkiye'nin her yerinden bilgi aktaracaklar. Son sandık açılana kadar seçim kesinleşmiş değildir ve sandıklar terk edilmemelidir."