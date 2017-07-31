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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adil Öksüz'ün son sözleri: Nereye gittiğimi sormayın

Adil Öksüz, serbest bırakıldığı 18 Temmuz'dan bu yana firari durumda

31 Temmuz 2017 16:08

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün, 20 Temmuz günü Üsküdar Kısıklı'daki evinden ayrılırken kayıbiraderi Ali Sami Yıldırım'a "Nereye gittiğimi sormayın" dediği öğrenildi.

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve 2 gün sonra serbest bırakılan Öksüz'ü İstabul'da karşılayan, Ali Sami Yıldırım savcılık tarafından tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde Öksüz'e ilişkin olarak sorgulandı.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, Yıldırım ifadesinde, Adil Öksüz’ün kendisini 18 Temmuz günü aradığını ve ‘Başına bir hadise geldiğini, Gölbaşı İlçesi’nde gözaltına alındığını ve bir avukata ihtiyacı olduğunu’ söyledi.

Kısa bir süre sonra kendisini tekrar arayıp, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyleyen Öksüz’e, ‘sorunun ne olduğunu’ sorduğunu belirten Yıldırım, bunun üzerine Öksüz’ün ‘komik bir hadise olduğunu ve gelince anlatacağını’ söylediğini kaydetti.

Yıldırım, Öksüz’ün ortak otoparklarında bulunan SIR plakalı iki aracını alarak kendisini Atatürk Havalimanı’nda karşılamasını istediğini, bunun üzerine Öksüz’ü havaalanından alarak Üsküdar Kısıklı’da aynı binada oturdukları kendi evine götürdüğünü belirtti.

 

"Nereye gittiğimi sormayın"

 

Yıldırım, 20 Temmuz’da saat 12.00 sıralarında kahvaltı yaptıkları sırada bir yakınlarının aradığını ve ‘Adil Öksüz tutuklandı’ şeklinde çıkan haberleri birlikte izlediklerini belirterek, bir süre sonra Öksüz’ün kendilerine “Bu şekilde devam ederse beni tekrar gözaltına alabilirler. Bana hiçbir şey sormayın, ben buralardan gidiyorum. Nereye gittiğimi de sormayın” dediğini ve arabasının orada kalmasını isteyerek zaman kaybetmeden evden çıktığını öne sürdü.

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