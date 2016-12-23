Adil Öksüz'ün kuzeni tutuklandı

İzmir'de, yurtdışına kaçmak isterken havaalanında yakalanarak 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zübeyir Öksüz'ün, 'FETÖ' ile bağlantılı bir dershanede öğretmenlik yaptığı, Helezon Gençlik ve Spor Derneğinde yöneticilik yaptığı tespit edilmişti. Zübeyir Öksüz'ün İzmir Adnan Menderes Havalimanından yurt dışına kaçmak isterken İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Öksüz, gözaltına alınmıştı.

Aynı operasyon kapsamında, İzmir merkezli 5 ilde, haklarında yakalama kararı bulunan 87 kişiden 56'sı gözaltına alınmıştı.