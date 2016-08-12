Adil Öksüz’ün kayınpederi: Benim öyle bir damadım yok

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu söylenen ilahiyatçı Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, "Benim öyle bir damadım yok" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; adliye çıkışında konuşan Cevat Yıldırım, damadına teslim olması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Ben devletin yanındayım. Darbecilerin Allah belasını versin. Benim bildiğim, 18 senedir tanıdığım Adil Öksüz’ü aslında tanıyamamışım. Adil Öksüz diye bir damadım yok. Bir an evvel yakalanmasını istiyorum. Bu şekilde ne Türkiye’de yaşayabilir, ne de dünyada yaşayabilir. Gelsin, Türk adaletine güvensin. Hata yaptıysa cezasını çeker. Kaçmakla bizlere sıkıntı veriyor. Polise yazık, devlete yazık. 20-25 gündür polis, başka bir işle uğraşmıyor.”

Türkiye’nin Suriye’ye dönmesini istemediğini belirten Yıldırım, “Bizim darbeye değil, çalışmaya ihtiyacımız var. Türkiye’nin gidip de Suriye gibi olmasını istemeyiz. Suriye’nin Türkiye gibi bir komşusu vardı. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı var. Bizim darbeyle ne işimiz olur.” dedi.



Öte yandan en son 19 Temmuz’da saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Akyazı gişelerinden geçerken görüntülenen Öksüz, 'SIR' plakalı aracını Akyazı'da kayınpederinin evinin garajına bıraktıktan sonra kayıplara karışmıştı.