T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Adil Öksüz'ün kardeşinin de şüpheli olduğu 'FETÖ' iddianamesi kabul edildi

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, 171 kişi hakkında hazırladığı 'FETÖ' iddianamesini tamamladı

22 Şubat 2017 20:27

Karabük'te , ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında, aralarında Adil Öksüz'ün öğretim üyesi kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün de yer aldığı 108 şüpheli hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianameler mahkemece kabul edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında 16'sı akademisyen, 2'si avukat, 2'si asker, 70'i polis, 31'i öğretmen, 19'u adliye ve cezaevi görevlisi, diğerleri vatandaş toplam 171 kişi hakkında iddianame hazırlanacağı belirtildi.

Bunlardan 108 sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerin Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği, 63 sanık hakkında iddianame hazırlama sürecinin sürdüğü bildirildi. Açıklamada, sanıkların 5 Mart tarihinden itibaren yargılanmasına başlanacağı da ifade edildi.

İddianamesi kabul edilenler arasında, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan örgütün 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün kardeşi, Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölümü eski Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz ile dönemin Safranbolu 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan da bulunuyor.

ETİKETLER

karabüki 15 temmuzadil öksüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24