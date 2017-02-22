Adil Öksüz'ün kardeşinin de şüpheli olduğu 'FETÖ' iddianamesi kabul edildi

Karabük'te , ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında, aralarında Adil Öksüz'ün öğretim üyesi kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün de yer aldığı 108 şüpheli hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianameler mahkemece kabul edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında 16'sı akademisyen, 2'si avukat, 2'si asker, 70'i polis, 31'i öğretmen, 19'u adliye ve cezaevi görevlisi, diğerleri vatandaş toplam 171 kişi hakkında iddianame hazırlanacağı belirtildi.

Bunlardan 108 sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerin Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği, 63 sanık hakkında iddianame hazırlama sürecinin sürdüğü bildirildi. Açıklamada, sanıkların 5 Mart tarihinden itibaren yargılanmasına başlanacağı da ifade edildi.

İddianamesi kabul edilenler arasında, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan örgütün 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün kardeşi, Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölümü eski Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz ile dönemin Safranbolu 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan da bulunuyor.