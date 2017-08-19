Adil Öksüz'ün kardeşi mahkemede ifade verdi(2)

ADİL ÖKSÜZ\'ÜN KARDEŞİNE 6 YIL, 3 AY HAPİS

Karabük´te, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan FETÖ firarisi Adil Öksüz´ün kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz ile Hakan Suvak, Hasan Hüseyin Çevik, Hüseyin Cinoğlu ve Salih Yıldırım, \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6\'şar yıl, 3’er ay, Süleyman Semiz ise 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklar Erdal Biber, Ruveyda Kılıçbay ve Seymen Kahraman da yine \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6’şar yıl, 3’er ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Mahkeme, sanıklardan Alaattin Yılmaz, Cahid Özdeveci, Mahmut Çelik, Mustafa Kurt, Serkan Esen ve Turgay Türker hakkında karar vermeye yetecek düzeyde delillerin henüz toplanmadığından, dosyalarının tefriki ile yeni bir esasa kaydına karar verdi.