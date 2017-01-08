Adil Öksüz'ün gözaltındayken 3 kez görüştüğü iddia edilen müdür de ihraç edildi

Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerin listesi yer aldı. Listede, darbe girişiminin ardından Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 'FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün gözaltındayken 3 kez telefonla görüştüğü iddia edilen Atatürk Araştırma Merkezi İdari İşler Müdürü Hasan Balcı da bulunuyor.

Balcı, mahkemedeki ifadesinde Öksüz'ü tanımadığını, Konya'da astsubay olarak görev yapan oğlunun, darbenin merkezi Akıncı Üssünde gözaltında bulunduğu sırada kendisini tanımadığı bir numaradan aradığını, o numaranın Adil Öksüz'e ait olduğunu bilmediğini öne sürmüştü.

Balcı, 24 Eylül 2016'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Hasan Balcı, 679 sayılı KHK ile "Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu" gerekçesiyle kamu görevinden çıkarıldı.