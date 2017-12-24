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Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunun üstünde dikkat çeken mesaj

Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, Düzce'de dün gece D-100 karayolunda bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti

24 Aralık 2017 05:17

Düzce'de, trafik kazasında ölen Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yöneticisi olduğu iddia edilen Hava Kuvvetleri imamı firari sanık Adil Öksüz'ün arkadaşı 57 yaşındaki Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'ın cenazesinde yakınlarının tabutun üstüne koyduğu havluda 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazısı dikkat çekti.

Düzce'de, dün gece D-100 karayolunda aracını emniyet şeridine park edip yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'ın cenazesi Adapazarı'na getirildi. Sakarya Üniversitesi'nden bu yıl emekli olan, geçen yıl FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hüdaverdi Adam'ın cenazesi öğleleyin kent merkezindeki Orhan Camii'ne getirildi.

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün arkadaşı olarak tanınan profesörün yakınları, cenazenin başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Hüdaverdi Adam'ın yakınları, eğitim camiasından çok sayıda isim ve çok sayıda kişi katıldı. Adam'ın yakınları cenazede tabutun üstünü 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazılı bir havlu örttü. Öğle namazı ve cenaze namazı boyunca tabut üzerinde duran havlu, cenaze kaldırılırken de aynı yerde durdu. Emekli profesör kılınan cenaze namazının ardından Serdivan'ın Meşeli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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