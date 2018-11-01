Adil Öksüz'ü serbest bırakan hâkimler meslekten ihraç edildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olduğu belirtilen Adil Öksüz’ü eski hâkimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti.

HSK 2. Dairesi, 'FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hâkimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez ile eski savcı Ferhat Sarıkaya'yı meslekten ihraç etti

Eski savcı Ferhat Sarıkaya, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Umut Kitabevi'nin bombalanmasından sonra hazırladığı iddianameyle gündeme gelmişti. Sarıkaya, iddianamede o dönem Genelkurmay Başkanı olmaya hazırlanan Yaşar Büyükanıt'ın ismini geçirmişti. Sarıkaya, Büyükanıt'ın ismini Büyükanıt’ın dosyaya dahil edilmesini daha sonra davaya bakan ve darbe girişimi sonrasında tutuklanan Yargıtay üyesi Hâkim İlhan Kaya’nın istediğini söylemişti. Sarıkaya, İlhan Kaya’nın kendisine Fethullah Gülen'in “Böyle bir kahraman çıkmış, kendisine ve ailesine ölünceye kadar bakılacak, bu da size bir vasiyetimdir” dediğini söylemişti

Darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan Ferhat Sarıkaya itirafçı olmuştu.

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İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Kasım 2018