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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hâkime 15 yıl hapis istemi

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ertelendi

19 Temmuz 2018 22:25

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, Akıncı Üssü'ne yakın bir tarlada yakalanan ve  'örgütün Hava Kuvvetleri imamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Çetin Sönmez'in, 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan sanık Çetin Sönmez katıldı. Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti iddia makamına söz verdi. Sanığın örgüt mensubu olduğuna ilişkin tanık beyanlarını okuyan savcı, toplanan deliller ışığında Sönmez'in, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 

Avukat görevden çekildi, duruşma ertelendi

Savcının mütalaasına karşı söz alan Sönmez, avukatının görevden çekildiğini, avukat yardımından yararlanamadığını, baro tarafından görevlendirilen avukatıyla görüştükten sonra mütalaaya karşı savunma yapmak istediğini söyledi.Mahkeme heyeti, talebini kabul ettiği sanığa, savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı 29 Ağustos 2018'e erteledi. (DHA)

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