Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkim itirafçı oldu

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Akıncı Üssü’nde gözaltına alınan ve darbe girişiminin önemli isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkimlerden Çetin Sönmez, itirafçı oldu. Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Sönmez’in elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınmasına hükmetti.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı çıkarılan Sönmez, Muğla Ortaca'da yol kontrolü sırasında yakalanmıştı.

Ankara Emniyeti'ne sevk edilen Sönmez, sorgusunda 'FETÖ' ile irtibatını itiraf etti. Önceki gün çıkarıldığı Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından sorgulanan Sönmez, tutuklanması talebiyle Nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Emniyet ifadesinde 'samimi olarak' örgüt irtibatını itiraf eden Sönmez'in, savcılık sorgusu sırasında örtülü ifade vermesi nedeniyle tutuklanmasının istendiği belirtildi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimi, Sönmez'in evden ayrılması halinde gerekli birimleri uyaracak donanıma sahip 'elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına' karar verdi.

Akıncı Üssü'nde gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından Hâkim Köksal Çelik tarafından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı Hâkim Sönmez tarafından 'tutuklamaya yönelik delil olmadığı' gerekçesiyle reddedilmişti.