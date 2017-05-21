T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkim itirafçı oldu

Hâkim, ev hapsine alındı

21 Mayıs 2017 15:59

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Akıncı Üssü’nde gözaltına alınan ve darbe girişiminin önemli isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkimlerden Çetin Sönmez, itirafçı oldu. Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Sönmez’in elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınmasına hükmetti.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı çıkarılan Sönmez, Muğla Ortaca'da yol kontrolü sırasında yakalanmıştı.

Ankara Emniyeti'ne sevk edilen Sönmez, sorgusunda 'FETÖ' ile irtibatını itiraf etti. Önceki gün çıkarıldığı Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından sorgulanan Sönmez, tutuklanması talebiyle Nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Emniyet ifadesinde 'samimi olarak' örgüt irtibatını itiraf eden Sönmez'in, savcılık sorgusu sırasında örtülü ifade vermesi nedeniyle tutuklanmasının istendiği belirtildi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimi, Sönmez'in evden ayrılması halinde gerekli birimleri uyaracak donanıma sahip 'elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına' karar verdi.

Akıncı Üssü'nde gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından Hâkim Köksal Çelik tarafından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı Hâkim Sönmez tarafından 'tutuklamaya yönelik delil olmadığı' gerekçesiyle reddedilmişti.

ETİKETLER

adil öksüzhakimfetöitirafçıçetin sönmez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24