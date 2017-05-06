Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hâkim gözaltına alındı

Darbe girişimiyle ilgili iddianamelerde "FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen firari Adil Öksüz'ü 15 Temmuz'da yakalandıktan sonra serbest bırakan, eski hâkim Çetin Sönmez, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı. Eski hâkim Sönmez, dün HSYK'dan ihraç edilen 107 kişilik listede yer alıyordu. İhraç sonrası hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında dünkü ihraç listesinde bulunan, firari Öksüz'ü serbest bırakan Sönmez'in Muğla'ya geldiği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat şube ile Ortaca İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Takibe alınan Sönmez'in kullandığı otomobil, Ortaca ilçesinde yol kontrol ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan Sönmez, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sönmez'in emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Öte yandan, eski hakim Sönmez'in Ankara'daki evine operasyon düzenlendiği ancak burada bulunamadığı öğrenildi.

107 ihraç ve gözaltı kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), dün akşam 107 hâkim ve savcı meslekten men etti. İhraç edilen hâkim ve savcılar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alındıktan sonra salıverilen ve cemaatin "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ü serbest bırakan hâkimin de ihraç edilen arasında olduğu öğrenilmişti.

"Bu son ihraç"

HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının ardından listeler üzerindeki çalışmaları tamamladıklarını söylemişti.

Yılmaz, "107 hakim, savcı daha ihraç edildi. Bu, listeler halinde yapılan son ihraç. Bundan sonra itiraflarla yeni isimler geldikçe bizden sonraki Kurul da durumu değerlendirecektir ama var olan liste üzerindeki çalışmalar sona erdi. Üzerinde çalıştığımız bir liste kalmadı. İtirazları da tamamladık." diye konuşmuştu.